Сотрудничество с АБР обеспечило большой прогресс в преодолении вызовов в странах-членах - Лаша Хуцишвили

ТБИЛИСИ /Trend/ - Сотрудничество с АБР обеспечило большой прогресс в преодолении вызовов в странах-членах.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал министр финансов Грузии, председатель Совета управляющих АБР Лаша Хуцишвили на церемонии открытия заседания Совета управляющих АБР в Тбилиси.

"Эта встреча отражает дух глобального пути, который предстоит пройти правительствам и многосторонним банкам развития (МБР) для решения беспрецедентных проблем современного мира, связанных с геополитикой, изменением климата, равенством и другими целями устойчивого развития, а также стремление Грузии позиционировать себя как место встречи для Европа и Азия. Мы проводим это мероприятие, дорожа и высоко оценивая нашу роль в рамках Среднего коридора", - сказал он.

Министр отметил, что сотрудничество с АБР и его поддержка привели к значительным изменениям в странах сотрудничества.

"Но проблемы остаются и являются одними из самых сложных и разнообразных, и роль банка в оказании помощи странам сотрудничества в их решении еще более важна. АБР является надежным партнером для Грузии и каждого из вас. С момента присоединения к банку в 2007 году Грузия добилась значительного прогресса", - сказал Хуцишвили.

"Приоритетами нашей политики в этих сложных условиях по-прежнему являются обеспечение стабильности рынка и смягчение негативных последствий краткосрочной устойчивости. Проявляя благоразумие и приверженность бюджетной консолидации, мы ориентируемся на увеличение капиталовложений при низком потенциале, проведение структурных реформ и обеспечение межрегиональной связанности", - заключил он.

Сегодня в Тбилиси стартовало заседание совета управляющих Азиатского банка развития (АБР). Открытие знаменует собой официальное начало ежегодного собрания АБР. В мероприятии присутствует почетный гость из страны-организатора.

Отметим, что тема 57-го ежегодного собрания, которое пройдет со 2 по 5 мая, — «Мост в будущее».

Ежегодное собрание предоставляет управляющим АБР возможность рассмотреть вопросы развития и проблемы, стоящие перед Азиатско-Тихоокеанским регионом. К встрече регулярно присоединяются несколько тысяч участников, в том числе министры финансов, управляющие центральными банками, высокопоставленные правительственные чиновники, представители частного сектора, представители международных организаций и организаций гражданского общества, молодежь, научные круги и средства массовой информации.