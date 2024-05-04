Кубок Европы в Баку: Зохра Агамирова вышла в четвертьфинал (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Национальной арене гимнастики в Баку в ходе второго соревновательного дня Кубка Европы по художественной гимнастике проходят кросс-баттлы среди гимнасток в возрастной категории "сеньорки", сообщает в субботу Trend.

В кросс-баттлах участвуют 16 гимнасток, показавших лучший результат в квалификации многоборья, в их числе азербайджанские грации Зохра Агамирова и Камилла Сеидзаде.

1/8 финала Зохра Агамирова (Азербайджан) обыграла соперницу Кристину Драган (Румыния). За упражнение с обручем Агамирова получила 33.900 балла, а Драган - 28.900 балла. Зохра Агамирова вышла в 1/4 финала.

Камилла Сеидзаде (Азербайджан) в 1/8 финала встретилась с Стилианой Николовой (Болгария). В упражнении с мячом Сеидзаде уступила сопернице, азербайджанская грация получила от судей 29.250 балла, а Николова 35.500 балла.

Отметим, что Кубок Европы по художественной гимнастике проходит 3-5 мая в Национальной арене гимнастики в Баку. В соревнованиях принимают участие представительницы 37 стран. Гимнастки выступают в двух возрастных категориях - "сеньорки" (индивидуальная программа и групповые упражнения) и "юниорки" (индивидуальная программа).

На Кубке Европы в возрастной категории "сеньорки" Азербайджан представляют – в индивидуальной программе Зохра Агамирова и Камилла Сеидзаде, а также команда в групповых упражнениях, в состав которой вошли Гюллю Агаларзаде, Камилла Алиева, Елизавета Лузан, Дарья Сорокина, Ляман Алимурадова и Зейнаб Гумметова; среди "юниорок" – Фидан Гурбанлы, Илаха Бахадирова, Говхар Ибрагимова и Шамс Агагусейнова, выступающие в индивидуальной программе.

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