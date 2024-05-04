Казахстан, Туркменистан и Афганистан планируют построить логистический хаб в провинции Герат

БАКУ /Trend/ - Афганистан достиг соглашений с Казахстаном и Туркменистаном о строительстве крупного логистического хаба в провинции Герат с целью развития региональной торговли. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра промышленности и торговли во временном правительстве движения «Талибан» Нуруддин Азизи, передает Trend.

Договоренности о строительстве хаба были достигнуты после полугодовых совместных консультаций и переговоров между Афганистаном, Казахстаном и Туркменистаном, которые состоялись на прошлой неделе в Кабуле. Через два месяца стороны планируют подготовить проект соответствующего соглашения.

Логистический хаб будет расположен в провинции Герат на пересечении торговых маршрутов коридора Север — Южная Азия. Нуруддин Азизи отметил, что через этот центр на западе Афганистана Россия сможет доставлять нефть в Пакистан и другие страны Южной Азии. Первоначальный годовой трафик углеводородов через транспортный узел в Герате может составить 1 миллион тонн.

Кроме того, Афганистан провел переговоры с Китаем о прокладке торгового транспортного маршрута между двумя странами через высокогорный Ваханский коридор. Этот маршрут может использоваться для доставки китайских товаров в Иран через афганскую территорию.