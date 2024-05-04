ТБИЛИСИ /Trend/ - 29 мая в Астане пройдет первая встреча рабочей группы ЦАРЭС по изменению климата.

Как сообщает Trend, об этом в субботу сказала руководитель отдела регионального сотрудничества АБР по Центральной и Западной Азии Лязиза Сабырова в ходе брифинга в рамках ежегодного собрания АБР в Тбилиси.

"Рабочая группа по борьбе с изменениями климата ЦАРЭС была создана в апреле 2024 года, в состав которой входят члены странами и партнерами по развитию", - сказала она.

Сабырова напомнила, что создание рабочей группы было одобрено странами ЦАРЭС на 22-й Министерской конференции в ноябре 2023 года в Тбилиси, Грузия.

"Видение рабочей группы призывает делиться лучшими практиками определение приоритетных секторов для адаптации и смягчения последствий мобилизации климатического финансирования продвижение единого голоса ЦАРЭС по глобальной климатической повестке дня", - добавила представитель АБР.