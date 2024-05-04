Богатые страны должны улучшить свои обязательства для достижения реальных результатов на COP29 - Уоррен Эванс

ТБИЛИСИ /Trend/ - Богатые страны должны улучшить свои обязательства для достижения реальных результатов на COP29

Об этом Trend сказал специальный советник АБР по вопросам изменения климата Уоррен Эванс на полях ежегодного собрания АБР в Тбилиси.

“Есть две вещи, которые должны произойти. Во-первых, более богатые страны должны выступить с инициативой – не только выполнить взятые на себя обязательства, но и улучшить их. Это очень четкий политический вопрос, но это именно то, чем занимается КС. Второе, что нам нужно, — это стать гораздо более инновационными в том, как мы привлекаем частный капитал. Так что АБР проделывает немало работы. У нас есть то, что мы называем Инновационным механизмом финансирования борьбы с изменением климата в Азиатско-Тихоокеанском регионе, который использует гарантии стран-доноров, чтобы резко использовать эти гарантии для увеличения финансирования борьбы с изменением климата. Поэтому нам нужно гораздо больше таких инновационных подходов для мобилизации частного капитала”, - сказал он.

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