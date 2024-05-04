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Президент Ильхам Алиев утвердил два подписанных с Турцией соглашения

Политика Материалы 4 мая 2024 14:24 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев утвердил два подписанных с Турцией соглашения

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал закон "Об утверждении "Соглашения между правительством Азербайджанской Республики и правительством Турецкой Республики об отмене двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и предотвращении уклонения от уплаты налогов".

Как сообщает в субботу Trend, согласно документу, утверждено "Соглашение между правительством Азербайджанской Республики и правительством Турецкой Республики об отмене двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и предотвращении уклонения от уплаты налогов", подписанное 19 февраля 2024 года в городе Анкара.

Кроме того, глава государства подписал закон "Об утверждении "Соглашения между правительством Азербайджанской Республики и правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в области ветеринарии".

Согласно документу, утверждено "Соглашение между правительством Азербайджанской Республики и правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в области ветеринарии", подписанное 19 февраля 2024 года в Анкаре.

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