Зохра Агамирова уступила Софии Раффаэли в четвертьфинале Кубка Европы по художественной гимнастике в Баку

БАКУ /Trend/ - В Национальной арене гимнастики в Баку в ходе второго соревновательного дня Кубка Европы по художественной гимнастике проходят кросс-баттлы среди гимнасток в возрастной категории "сеньорки", сообщает в субботу Trend.

В четвертьфинале соперницей азербайджанской грации Зохры Агамировой стала итальянка София Раффаэли. Гимнастки выполнили упражнение с мячом. За эту программу Зохра Агамирова получила от судей 32.400 балла, а София Раффаэли - 35.000 балла, тем самым азербайджанская грация уступила сопернице.

Отметим, что Кубок Европы по художественной гимнастике проходит 3-5 мая в Национальной арене гимнастики в Баку. В соревнованиях принимают участие представительницы 37 стран. Гимнастки выступают в двух возрастных категориях - "сеньорки" (индивидуальная программа и групповые упражнения) и "юниорки" (индивидуальная программа).

На Кубке Европы в возрастной категории "сеньорки" Азербайджан представляют – в индивидуальной программе Зохра Агамирова и Камилла Сеидзаде, а также команда в групповых упражнениях, в состав которой вошли Гюллю Агаларзаде, Камилла Алиева, Елизавета Лузан, Дарья Сорокина, Ляман Алимурадова и Зейнаб Гумметова; среди "юниорок" – Фидан Гурбанлы, Илаха Бахадирова, Говхар Ибрагимова и Шамс Агагусейнова, выступающие в индивидуальной программе.

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