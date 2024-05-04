Назван объем инвестий АБР в страны Центральной, Западной Азии в 2023 г.

ТБИЛИСИ /Trend/ - В общей сложности 4,3 миллиарда долларов США выделено АБР для стран Центральной и Западной Азии в 2023 году.

Как сообщает Trend, об этом в субботу сказал генеральный директор АБР по Центральной и Западной Азии Евгений Жуков в ходе брифинга в рамках ежегодного собрания АБР в Тбилиси.

"В общей сложности 4,3 миллиарда долларов выделено АБР для стран Центральной и Западной Азии в 2023 году, включая 1,3 миллиарда долларов США на климатическое финансирование, что подразумевает инвестиции государственного и частного сектора в развитие чистой и возобновляемой энергетики, устойчивых транспортных сетей и зеленого городского развития, а также интеграцию климатических мер в сельское хозяйство, управление государственным сектором, проекты в области здравоохранения и образования", - сказал он.

По его словам, более 724 миллионов долларов также было выделено на адаптацию, т.е. климатически устойчивое сельское хозяйство, развитие инфраструктуры и энергетических систем, и более 605 миллионов долларов на смягчение последствий, т.е. меры по снижению выбросов углерода и энергоэффективности во всех секторах.

Евгений Жуков также добавил, что были одобрены новые стратегии партнерства с Казахстаном и Кыргызстаном.