Средний коридор представляет собой надежную альтернативу - премьер-министр Грузии

ТБИЛИСИ /Trend/ - Средний коридор представляет собой надежную альтернативу.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на церемонии открытия заседания Совета управляющих Азиатского банка развития (АБР) в Тбилиси.

"Наше уникальное расположение позволяет нам быть частью Европы и в то же время обладать статусом одной из ключевых стран исторического Шелкового пути. Мы также являемся частью Среднего коридора, который предлагает безопасную и надежную альтернативу", - подчеркнул он.

Кобахидзе упомянул, что Грузия продолжит поддерживать и предлагать лучшие инвестиционные возможности азиатским партнерам.

"С большим удовольствием и гордостью хочу сказать, что для страны и для всего региона наша главная задача – обеспечить процветание и благополучие грузинского народа и грузинского государства. В то же время хочу сказать, что в этом духе мы сохранили макроэкономическую стабильность. В постпандемический период мы обеспечили двузначный экономический рост. Средний показатель за три года составляет 9,7% экономического роста. Мы продолжаем сохранять импульс экономического роста.

Лозунг мероприятия – "Мост в будущее", который предлагает очень ценную платформу для экономического развития, разработки будущих планов и взаимодействия, а также для борьбы с глобальными вызовами. В то же время эта фраза является очень хорошим объяснением наших будущих устремлений. Каждым своим шагом мы создаем экономически сильное, безопасное и защищенное будущее для других поколений. Это видение усиливается и закрепляется стратегическим расположением, соединяющим Европу с Азией и Азию с Европой", - добавил он.

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