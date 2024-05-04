Необходима координация для решения вызовов - президент АБР

ТБИЛИСИ /Trend/ - Необходима координация для решения вызовов

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал президент АБР Масацугу Асакава на церемонии открытия заседания Совета управляющих АБР в Тбилиси.

"Мы собрались вместе в то время, когда народы нашего региона сталкиваются с проблемами, которые требуют нашего пристального внимания и координации. Воздействие изменения климата не ослабевает, а риски, связанные с конфликтами и кризисами, могут быстро подорвать их средства к существованию и даже их выживание. Именно поэтому развитие не может стоять на месте", - сказал он.

По его словам, необходимо развиваться, чтобы противостоять реалиям и готовиться к вызовам на горизонте. "Эти встречи побуждают нас глубоко задуматься над этим призывом к действию. Как мы можем работать вместе, чтобы построить мост в будущее?"

Сегодня в Тбилиси стартовало заседание совета управляющих Азиатского банка развития (АБР). Открытие знаменует собой официальное начало ежегодного собрания АБР. В мероприятии присутствует почетный гость из страны-организатора.

Отметим, что тема 57-го ежегодного собрания, которое пройдет со 2 по 5 мая, — «Мост в будущее».

Ежегодное собрание предоставляет управляющим АБР возможность рассмотреть вопросы развития и проблемы, стоящие перед Азиатско-Тихоокеанским регионом. К встрече регулярно присоединяются несколько тысяч участников, в том числе министры финансов, управляющие центральными банками, высокопоставленные правительственные чиновники, представители частного сектора, представители международных организаций и организаций гражданского общества, молодежь, научные круги и средства массовой информации.