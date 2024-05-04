БАКУ /Trend/ - Американское рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) повысило кредитный рейтинг Турции с уровня B до B+ в свете процесса ребалансировки экономики, передает Trend.

Согласно пресс-релизу S&P, ожидается, что Турция улучшит согласованность между монетарной, фискальной и доходной политикой в условиях пересмотра внешней среды.

"Мы прогнозируем увеличение притока портфельных инвестиций и сокращение дефицита счета текущих операций в течение следующих двух лет, а также снижение инфляции и долларизации. Однако прогресс будет постепенным, а накопление резервов будет ограниченным, поскольку центральный банк ограничивает дальнейшее обесценивание турецкой лиры", - говорится в сообщении агентства.

Кроме того, агентство пересмотрело оценку трансферта и конвертируемости до уровня «BB-» с уровня «B+», отметив, что риск того, что государство будет препятствовать должникам частного сектора обслуживать долг, номинированный в иностранной валюте, снижается.