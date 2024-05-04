В будущем ископаемое топливо в конечном итоге станет недоступным - АБР

ТБИЛИСИ /Trend/ - В будущем ископаемое топливо в конечном итоге станет недоступным.

Как передает Trend, об этом в субботу журналистам сказал специальный советник АБР по вопросам изменения климата Уоррен Эванс на полях ежегодного собрания АБР в Тбилиси.

“Реальность такова, что в будущем ископаемое топливо в конечном итоге станет недоступным. Новые возобновляемые источники энергии, солнечная, ветровая и, в частности, солнечная энергия, теперь дешевле, чем электроэнергия, вырабатываемая из ископаемого топлива. Так что переход к зеленой энергетике – это просто хороший бизнес. Вы уменьшаете проблемы загрязнения воздуха, а также сокращаете выбросы парниковых газов. Но и это более безопасно. Многие страны, которым приходится импортировать топливо, имеют лучшую энергетическую безопасность за счет перехода на возобновляемые источники энергии. Страны, в которых много возобновляемых источников энергии, переходят к электронной мобильности, которая к тому же дешевле. Им не придется импортировать столько бензина и бензина. Так что на самом деле это очень хороший бизнес. Если вы посмотрите на операции АБР в частном секторе, которые были предприняты за последние пару лет, очень большое количество инвестиций частного сектора направлено на зеленую энергетику. Так что это просто основано на послужном списке, это хороший бизнес”, - сказал Эванс.

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