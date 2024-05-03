В России ввели временный запрет на экспорт сахара

БАКУ /Trend/ - Правительство России ввело временный запрет на вывоз тростникового или свекловичного сахара и химически чистой сахарозы. Постановление об этом подписано, говорится в Telegram-канале кабинета министров, передает Trend.

"Ограничение будет действовать до 31 августа 2024 года. Решение направлено на поддержание стабильности внутреннего продовольственного рынка", - отмечается в сообщении.

Постановлением предусмотрены несколько исключений. Так, поставки сахара будут возможны в страны Евразийского экономического союза в определенных объемах. В частности, в Армению разрешено экспортировать 28 тыс. тонн, в Белоруссию - 5 тыс. тонн, в Казахстан - 120 тыс. тонн, в Кыргызстан - 28,5 тыс. тонн. Распределить эти объемы между участниками внешнеторговой деятельности поручено Минсельхозу.