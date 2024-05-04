Кубок Европы в Баку: церемония награждения команд в групповых упражнениях (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Национальной арене гимнастики в Баку состоялась церемония награждения победителей Кубка Европы по художественной гимнастике, сообщает в субботу Trend. Были награждены команды в групповых упражнениях, завоевавших медали в многоборье.

На высшую ступень пьедестала почета поднялась команда Израиля, второе место заняла команда Италии, третье место – команда Азербайджана.

Медали вручили президент Технического комитета по художественной гимнастике Европейской гимнастики (European Gymnastics) Евангелия Трикомити, вице-президент Технического комитета по художественной гимнастике Европейской гимнастики Елена Алипранди, член Технического комитета по художественной гимнастике Европейской гимнастики, судья международной категории Евгения Виляева.

Также победители многоборья среди команд в групповых упражнениях получи денежную награду в размере 5000 евро, обладатели "серебра" - 3500 евро, а "бронзы" - 2500 евро.

Напомним, что общий призовой фонд Кубка Европы по художественной гимнастике составляет 40 000 евро.

Отметим, что Кубок Европы по художественной гимнастике проходит 3-5 мая в Национальной арене гимнастики в Баку. В соревнованиях принимают участие представительницы 37 стран. Гимнастки выступают в двух возрастных категориях - "сеньорки" (индивидуальная программа и групповые упражнения) и "юниорки" (индивидуальная программа).

На Кубке Европы в возрастной категории "сеньорки" Азербайджан представляют – в индивидуальной программе Зохра Агамирова и Камилла Сеидзаде, а также команда в групповых упражнениях, в состав которой вошли Гюллю Агаларзаде, Камилла Алиева, Елизавета Лузан, Дарья Сорокина, Ляман Алимурадова и Зейнаб Гумметова; среди "юниорок" – Фидан Гурбанлы, Илаха Бахадирова, Говхар Ибрагимова и Шамс Агагусейнова, выступающие в индивидуальной программе.

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