В XXXIII туре Премьер-лиги Азербайджана "Карабах" сыграет с "Нефтчи"

БАКУ /Trend/ - Сегодня стартует XXXIII тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на İdman.biz, в первый игровой день состоятся два матча.

На выезде сыграют "Сумгайыт" и "Нефтчи". Команда Самира Абасова сыграет в гостях с "Кяпязом".

Бакинский клуб постарается набрать очки в матче с "Карабахом".

Отметим, что тур завершится 6 мая.

Премьер-лига Азербайджана

XXXIII тур

4 мая (суббота)

16:30. "Кяпяз" - "Сумгайыт"

Главный судья: Турал Гурбанов

Товузский городской стадион

19:30. "Карабах" - "Нефтчи"

Главный судья: Ингилаб Мамедов

"Азерсун Арена"