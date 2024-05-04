В XXXIII туре Премьер-лиги Азербайджана "Карабах" сыграет с "Нефтчи"

БАКУ /Trend/ - Сегодня стартует XXXIII тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на İdman.biz, в первый игровой день состоятся два матча.
На выезде сыграют "Сумгайыт" и "Нефтчи". Команда Самира Абасова сыграет в гостях с "Кяпязом".
Бакинский клуб постарается набрать очки в матче с "Карабахом".
Отметим, что тур завершится 6 мая.
Премьер-лига Азербайджана
XXXIII тур
4 мая (суббота)
16:30. "Кяпяз" - "Сумгайыт"
Главный судья: Турал Гурбанов
Товузский городской стадион
19:30. "Карабах" - "Нефтчи"
Главный судья: Ингилаб Мамедов
"Азерсун Арена"
|
1
|
Карабах
|
32
|
23
|
4
|
5
|
85-32
|
73
|
2
|
Сумгаит
|
32
|
13
|
11
|
8
|
33-34
|
50
|
3
|
Нефтчи
|
32
|
14
|
8
|
10
|
43-33
|
50
|
4
|
Зира
|
32
|
13
|
10
|
9
|
29-20
|
49
|
5
|
Сабах
|
32
|
14
|
7
|
11
|
46-38
|
49
|
6
|
Сабаил
|
32
|
11
|
9
|
12
|
47-51
|
42
|
7
|
Туран Товуз
|
32
|
11
|
9
|
12
|
47-47
|
42
|
8
|
Араз-Нахчыван
|
32
|
9
|
8
|
15
|
29-44
|
35
|
9
|
Кяпаз
|
32
|
9
|
7
|
16
|
37-59
|
34
|
10
|
Габала
|
32
|
4
|
5
|
23
|
23-61
|
17
Бомбардиры: Олавио Жуниньо ("Карабах") - 17 голов, Александр Рамалингом ("Сабаил") - 13, Яссин Бензия ("Карабах") - 12, Нариман Ахундзаде ("Карабах") - 10.
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