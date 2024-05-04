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В XXXIII туре Премьер-лиги Азербайджана "Карабах" сыграет с "Нефтчи"

Общество Материалы 4 мая 2024 10:11 (UTC +04:00)
В XXXIII туре Премьер-лиги Азербайджана "Карабах" сыграет с "Нефтчи"

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend/ - Сегодня стартует XXXIII тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на İdman.biz, в первый игровой день состоятся два матча.

На выезде сыграют "Сумгайыт" и "Нефтчи". Команда Самира Абасова сыграет в гостях с "Кяпязом".

Бакинский клуб постарается набрать очки в матче с "Карабахом".

Отметим, что тур завершится 6 мая.

Премьер-лига Азербайджана
XXXIII тур
4 мая (суббота)

16:30. "Кяпяз" - "Сумгайыт"
Главный судья: Турал Гурбанов
Товузский городской стадион

19:30. "Карабах" - "Нефтчи"
Главный судья: Ингилаб Мамедов
"Азерсун Арена"

1

Карабах

32

23

4

5

85-32

73

2

Сумгаит

32

13

11

8

33-34

50

3

Нефтчи

32

14

8

10

43-33

50

4

Зира

32

13

10

9

29-20

49

5

Сабах

32

14

7

11

46-38

49

6

Сабаил

32

11

9

12

47-51

42

7

Туран Товуз

32

11

9

12

47-47

42

8

Араз-Нахчыван

32

9

8

15

29-44

35

9

Кяпаз

32

9

7

16

37-59

34

10

Габала

32

4

5

23

23-61

17

Бомбардиры: Олавио Жуниньо ("Карабах") - 17 голов, Александр Рамалингом ("Сабаил") - 13, Яссин Бензия ("Карабах") - 12, Нариман Ахундзаде ("Карабах") - 10.

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