АБР скорее всего будет участвовать в реализации Рогунской ГЭС в Таджикистане

ТБИЛИСИ /Trend/ - АБР скорее всего будет участвовать в реализации Рогунской ГЭС.

Как сообщает Trend, об этом в субботу сказал генеральный директор АБР по Центральной и Западной Азии Евгений Жуков в ходе брифинга в рамках ежегодного собрания АБР в Тбилиси.

"Рогунская ГЭС важный проект не только для Таджикистана, но для всего региона. Он принесет большие выгоды не только с точки зрения развития «зеленой» энергии, а также регулирования использования водных ресурсов. Мы обсуждаем участие АБР в проекте, так как правительство Таджикистана попросила об этом. Мы пока не достигли инвестиционного решения. Но скорее мы будем участвовать", - сказал он.

Отметим, что Рогунская ГЭС - это строящаяся гидроэлектростанция на реке Вахш установленной мощностью 3600 МВт. Всего планируется установить шесть энергоблоков, проектная мощность каждого из которых составит 600 МВт.

Ожидается, что среднегодовая выработка электроэнергии на Рогунской ГЭС превысит 17 миллиардов киловатт-часов. Высота плотины составляет 335 метров.