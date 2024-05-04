Настало время сократить выбросы, связанные с глобальной цепочкой создания стоимости - Президент АБР

ТБИЛИСИ /Trend/ - Настало время сократить выбросы, связанные с глобальной цепочкой создания стоимости.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал президент АБР Масацугу Асакава на церемонии открытия заседания Совета управляющих АБР в Тбилиси.

«Наше присутствие в этом зале демонстрирует, насколько глубоко взаимосвязан наш мир. Мы должны праздновать это. Нам также следует развивать эти связи для построения более зеленой и открытой экономики. Возможно, было бы легко оглянуться назад на пандемию или на нынешнюю геополитическую напряженность и конфликты и прийти к выводу, что глобализация мертва. Я не верю в это»,- сказал он.

Асакава отметил, что это правда, что глобальная торговля и цепочки поставок уязвимы перед потрясениями.

«Но ответом не может быть протекционизм и сегментация. Свободная торговля и свободное движение капитала приносили пользу нашему региону на протяжении десятилетий, и это должно стать шагом вперед. Итак, давайте рассмотрим, как углубить региональное сотрудничество, чтобы повысить устойчивость цепочек поставок, продвигать трансграничную торговлю, стимулировать инвестиции частного сектора и укреплять финансовое и налоговое сотрудничество»,- сказал он.

Асакава также подчеркнул важность поиска способов декарбонизации глобальных цепочек поставок.

«На деятельность, связанную с торговлей, приходится до 30% мировых выбросов углерода. Неприятная правда заключается в том, что на фоне сильного экономического роста в Азии наш вклад в выбросы парниковых газов растет. Сейчас настало время действовать, чтобы сократить выбросы, связанные с глобальной цепочкой создания стоимости, ради более устойчивого будущего»,- сказал он.