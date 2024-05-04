Новые расценки в Азербайджане на подключение к энерго- и газораспределительным сетям приведут к оптимизации затрат - эксперт

БАКУ /Trend/ - Как сообщалось ранее, на заседании Тарифного (ценового) совета Азербайджана, состоявшемся 3 мая 2024 года, были установлены суммы платежей за услуги по подключению к электрической и газораспределительной сетям на основе предложений министерств энергетики и экономики, Государственной нефтяной компании и ОАО "Азеришыг". Суммы платежей за подключение к электросети установлены в следующих размерах: 1-фазное питание до 10 кВт - 40 манат/кВт; 1-фазное питание выше 10 кВт - 60 манат/кВт; 3-фазное питание и низкое напряжение - 293 маната/кВт; среднее напряжение - 170 манат/кВт.

Сумма платежей за услуги по технологическому и физическому подключению бытовых газовых установок (с общим расходом газа 10 м3/ч) к сети, расположенной в 100 метрах по прямой линии, включая подготовку проектно-сметной документации на территориях, где утверждены документы территориального планирования установлена в 271 манат, а по услуге физического подключения строительных объектов к сети на территориях, где не утверждены документы территориального планирования - 160 манатов.

Как сказал в субботу Trend эксперт-экономист Эйюб Керимли, если посмотреть на статистические данные, то установленные счетчики в основном относятся к группе "население".

"При наличии 3 фаз и требуемой мощности от 20 до 50 кВт сумма оплаты услуг по подключению к электросети уменьшится. Это относится к тем, кто живет в частных домах. А если требуемая мощность будет от 50 до 200 кВт, то сумма увеличится. Это группы населения, которые потребляют больше энергии. Шестидесятипроцентные льготы распространяются на подключение газораспределителей, в основном, в частных домах", - сказал он.

Эксперт отметил, что новые расценки на подключение к электрическим и газораспределительным сетям приведут к оптимизации затрат.

"До этого такие услуги оказывались по взаимному соглашению с различными компаниями-подрядчиками, что вызывало определенное недовольство. Иногда население платило разные суммы за одну и ту же работу. Новые меры регулирования устраняют такие случаи, единый тариф обеспечит управление и прозрачность в этой области", - добавил Керимли.

Отметим, что согласно новым правилам, подключение к 1-фазному питанию по группе "бытовые абоненты" может начинаться и с 1 кВт, в зависимости от требуемой мощности. В этом случае, когда требуемая мощность составляет до 3 кВт, стоимость снижается; когда она составляет 4 кВт, стоимость остается стабильной, а при 5 кВт и более стоимость увеличивается. Расходы по группе "население", независимо от требуемой мощности, к этому времени составляли 160 манатов. У потребителей из группы "население" подключения по 1-фазному питанию до 5 кВт составляют 97,4%, что показывает степень снижения расходов крупных групп потребителей.

Исходя из новых сумм платежей, на объектах торговли, общественного питания, бытовых и других видов услуг на 60-76% снижаются суммы платежей на маломощные соединения по 1-фазной схеме питания (включая 20 кВт). Также уменьшается сумма, подлежащая оплате за услуги по подключению к электросети при 3-фазном питании с требуемой мощностью от 20 кВт до 50 кВт. Если требуемая мощность составляет от 50 кВт до 200 кВт, сумма увеличивается.

При этом хозяйствующие субъекты будут производить платежи только по тарифу, так как дополнительные требования, связанные с усилением сети на 3-фазных и выше силовых соединениях, сняты. Это также приведет к снижению общих затрат предпринимателей за счет устранения затрат, связанных с усилением сети.

Суммы платежей за подключение к газораспределительной сети следующие:

- услуги по технологическому и физическому подключению бытовых газовых установок (с общим расходом газа 10 м3/ч) к сети, расположенной в 100 метрах по прямой линии, включая подготовку проектно-сметной документации на территориях, где утверждены документы территориального планирования - 271 манатов;

- по услуге физического подключения строительных объектов к сети на территориях, где не утверждены документы территориального планирования - 160 манатов.

До нового регулирования работы по подключению к газораспределительной сети выполнялись по цене, соответствующей соглашению между потребителями и подрядчиками. То есть, если до регулирования разные подрядчики предлагали разные цены на подключение к сети, то уже после регулирования были установлены единые и оптимальные цены.

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