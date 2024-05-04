Представители религиозных конфессий посетили албанские храмы в Суговушане и Талыше (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Представители действующих Азербайджане религиозных конфессий посетили освобожденные от армянской оккупации поселок Суговушан и село Талыш.

Как сообщает в субботу Trend, поездка была организована Государственным комитетом по работе с религиозными образованиями Азербайджанской Республики.

В преддверии светлого праздника Пасхи представители религиозных конфессий посетили албанские храмы в этих населенных пунктах, были совершены религиозные обряды, прочитаны праздничные молитвы.

Во дворе храма села Талыш был накрыт праздничный стол, на котором стояли куличи и другие традиционные сладости. Наряду со служителями православной церкви в торжестве приняли участие и мусульмане.

"Сегодня мы собрались вместе накануне Пасхи с участием представителей разных религиозных конфессий и общин, и это в очередной раз стало ярким примером религиозной толерантности, солидарности и согласия в Азербайджане. Таков образ жизни в Азербайджане. Представители всех действующих в Азербайджане религиозных конфессий живут как одна семья. Это наше национальное достояние. Главная задача, стоящая перед всеми нами – защитить это национальное достояние, укрепить его и передать подрастающему поколению. Это пример солидарности и единства, который Азербайджан демонстрирует всему миру", – сказал заместитель председателя Государственного комитета по работе с религиозными образованиями Сиявуш Гейдаров.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!