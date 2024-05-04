Азербайджанские шахматисты выступят на турнире с призовым фондом 125 тысяч долларов

БАКУ /Trend/ - Сегодня в ОАЭ стартует шахматный турнир "Dubai Police Global Chess Challenge".

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на İdman.biz, в соревновании, организованном в трех категориях, выступят пять азербайджанских шахматистов.

В битве сильнейших примут участие Эльтадж Сафарли (2612), Айдын Сулейманлы (2607) и Ахмед Хаган (2321). Аян Аллахвердиева (2152) и Кямал Исфандиярлы (1836) сыграют в категории Б.

Среди шахматистов до 18 лет выступят Магомед Кязымзаде и Эльшад Юсиф Алиев.

Отметим, что соревнования, которые пройдут по швейцарской системе, будут состоять из 9 туров. Турнир с общим призовым фондом в 125 000 долларов США завершится 13 мая.

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