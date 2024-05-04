Вучич допустил увеличение в два раза объема торговли Сербии и Китая в ближайшие 10 лет

БАКУ /Trend/ - Президент Сербии Александар Вучич выразил уверенность в том, что в ближайшие 10 лет объем торговли между Сербией и Китаем может удвоиться, благодаря подписанному соглашению о свободной торговле, передает Trend.

В интервью Центральному телевидению Китая перед визитом председателя КНР Си Цзиньпина в Белград он отметил, что подписание этого соглашения открывает новые перспективы для улучшения сотрудничества между странами.

Вучич также напомнил о предложении Си Цзиньпина совместно реализовывать инициативу "Один пояс - один путь". Президент Сербии выразил надежду на то, что страна извлечет выгоду из участия в этом проекте.

Председатель КНР совершит визиты во Францию, Сербию и Венгрию с 5 по 10 мая. В Сербии он будет находиться 7-8 мая.