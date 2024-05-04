Названо количество боеприпасов, обнаруженных в Ханкенди за неделю (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В целях ускорения процесса Великого возвращения и надежного обеспечения безопасности после Отечественной войны и антитеррористических мероприятий локального характера, проведенных ВС Азербайджана в сентябре прошлого 2023 года в Карабахе, сотрудниками МВД Азербайджана профессионально выполняются поставленные перед ними задачи.

Как сообщили в субботу Trend в ведомстве, непрерывно продолжается процесс обнаружения и обезвреживания боеприпасов, источников опасности.

Было отмечено, что работа по очистке региона от оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ является одним из основных направлений деятельности привлеченных на службу сотрудников органов внутренних дел.

"С 27 апреля по 3 мая сотрудниками полиции только на территории города Ханкенди было обнаружено и изъято 33 автомата, один пулемет, 10 пистолетов, 14 винтовок, один гранатомет, 59 гранат, 34 воспламенителя, 397 обойм для патронов, 7888 патронов различного калибра, один ящик тротила, 27 штык-ножей и другие боеприпасы", - говорится в сообщении ведомства.

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