В Туркменистане представили азербайджанскую национальную кухню (ФОТО)

В Ашхабадской Международной школе 4 мая прошел “Международный фестиваль Кухни”.

Посольство Азербайджана в Туркменистане представило нашу страну на этом мероприятии. Об этом сообщили в дипломатическом представительстве.

В специально отведенном для посольства Азербайджана в Туркменистане уголке фестиваля, гости могли насладиться вкусными блюдами и сладостями нашей национальной кухни. Также им была предоставлена информация о наших национальных кулинарных изысках.

Кроме того, гости могли ознакомиться с книгами и брошюрами о нашей истории, культуре и туристическом потенциале. На фестивале также были показаны баннеры с информацией о туристическом сайте azerbaijan.travel.

Гости фестиваля были восторженно впечатлены образцами национальной кухни, фото-открытками, сувенирами и поделками, связанными с Азербайджаном.