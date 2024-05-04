АБР намерен увеличить объем климатического финансирования в развивающихся странах - Уоррен Эванс

ТБИЛИСИ /Trend/ - Цель АБР заключается в том, чтобы предоставить 100 миллиардов долларов в виде климатического финансирования развивающимся странам-членам с 2019 года по 2030 год.

Как сообщает Trend, об этом в субботу сказал специальный советник АБР по вопросам изменения климата Уоррен Эванс в ходе брифинга в рамках ежегодного собрания АБР в Тбилиси.

"В 2023 году АБР выделил 9,8 миллиарда долларов на климатическое финансирование из собственных ресурсов - 5,5 миллиарда долларов на смягчение последствий и 4,3 миллиарда долларов на адаптацию. Наши обязательства по финансированию борьбы с изменением климата на 2022 год увеличены более чем на 46 процентов", - сказал он.

Эванс также рассказал о недавних инициативах банка по усилению климатической работы, которые включают создание новой операционной модели, а также обновление системы достаточности капитала для выделения большего количества климатического финансирования.

Сегодня в Тбилиси стартовало заседание совета управляющих Азиатского банка развития (АБР). Открытие знаменует собой официальное начало ежегодного собрания АБР. В мероприятии присутствует почетный гость из страны-организатора.

Отметим, что тема 57-го ежегодного собрания, которое пройдет со 2 по 5 мая, — «Мост в будущее».

Ежегодное собрание предоставляет управляющим АБР возможность рассмотреть вопросы развития и проблемы, стоящие перед Азиатско-Тихоокеанским регионом. К встрече регулярно присоединяются несколько тысяч участников, в том числе министры финансов, управляющие центральными банками, высокопоставленные правительственные чиновники, представители частного сектора, представители международных организаций и организаций гражданского общества, молодежь, научные круги и средства массовой информации.