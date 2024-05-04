Названы направления климатического финансирования АБР в Центральной, Западной Азии в 2024 г.

ТБИЛИСИ /Trend/ - Климатическое финансирование АБР в Центральной и Западной Азии в 2024 году будет в основном осуществляться в проектах по сельскому хозяйству, развитию сельских районов и управлению государственным сектором.

Как сообщает Trend, об этом в субботу сказала руководитель отдела регионального сотрудничества АБР по Центральной и Западной Азии Лязиза Сабырова в ходе брифинга в рамках ежегодного собрания АБР в Тбилиси.

По ее словам, в данный момент готовятся стратегия и план действий по изменению климата для Центральной и Западной Азии

"4 предстоящие стратегии партнерства со странами заложат основу для расширения климатического портфеля в ближайшие пять лет. Ведется просветительская работа по вопросам изменения климата, а также занятия по повышению осведомленности и наращиванию потенциала со странами-членами. Необходимы согласованные действия по поддержке адаптации и смягчения последствий, в том числе посредством предлагаемого Подготовительного фонда проекта ЦАРЭС по климату и устойчивому развитию", - подчеркнула она.