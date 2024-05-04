Экономический рост на Кавказе и в Центральной Азии восстановится в 2025 - Евгений Жуков

ТБИЛИСИ /Trend/ - Экономический рост на Кавказе и в Центральной Азии восстановится в 2025

Как сообщает Trend, об этом в субботу сказал генеральный директор АБР по Центральной и Западной Азии Евгений Жуков в ходе брифинга в рамках ежегодного собрания АБР в Тбилиси.

"На Кавказе и в Центральной Азии рост остался на уровне 5,3%, и ожидается, что он замедлится до 4,3% в 2024 году и восстановится до 5% в 2025 году", - сказал он.

По его словам, в Казахстане экономический рост ускорился и достиг 5,1% в 2023 году, благодаря как нефтяному, так и ненефтяному секторам, а также частному и государственному потреблению и инвестициям. Однако в Азербайджане на рост существенно повлияло снижение добычи нефти.

"В Армении, Грузии и Кыргызской Республике после исключительно высоких уровней в 2022 году рост замедлился, поскольку внешние вторичные эффекты уменьшились. В Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане в 2023 году экономический рост ускорился благодаря более быстрому развитию промышленности и сельского хозяйства", - добавил Евгений Жуков.