Для более быстрого разминирования освобожденных территорий, Азербайджану нужны минные карты - норвежский путешественник

БАКУ /Trend/ - Для более быстрого разминирования освобожденных от оккупации территорий, Азербайджану нужны минные карты.

Об этом в субботу Trend заявил член национального клуба международных путешественников Норвегии "Vagaclub" Оле Йорген Ваствейт.

По его словам, путешественники посмотрели, как Азербайджан очищает территории от мин, какую тактику использует, а также увидели оборудование.

"Я считаю, что Азербайджан осуществляет работу по разминированию территорий на высоком уровне.

Однако, для ускорения данного процесса, должны быть минные карты с указаниями точных мест, где закопаны мины. Это может спасти жизни и упростить процесс разминирования", - добавил он.

Отметим, что 2 мая начался визит делегации иностранных путешественников на освобожденные от оккупации территории Азербайджана. Делегацию из 30 представителей национального клуба международных путешественников Норвегии "Vagaclub" возглавляет Йорн Огестад. Делегация в течение 3 дней посетила Карабах и Восточный Зангезур, двигаясь по маршруту Физули-Шуша-Агдам-Лачин-Джебраил.

Напомним, что до этого, за прошедшие четыре года состоялись девять визитов в Карабах и Восточный Зангезур представителей основных сетей путешественников - ETIC, MTP, TCC, NomadMania, а также турецкого клуба путешественников, британского Piki Reels, шведского Club 100.

Всего в ходе состоявшихся поездок более 360 международных путешественников из 46 стран имели возможность ознакомиться с ситуацией на освобожденных территориях. Через них миллионы людей во всем мире получили подробную информацию о реальной ситуации в Карабахе.

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