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Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

Экономика Материалы 4 мая 2024 12:13 (UTC +04:00)
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - По итогам этой недели официальный курс азербайджанского маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.

Официальный курс маната по отношению к доллару

22 апреля

1,7

29 апреля

1,7

23 апреля

1,7

30 апреля

1,7

24 апреля

1,7

1 мая

1,7

25 апреля

1,7

2 мая

1,7

26 апреля

1,7

3 мая

1,7

Средний курс за неделю

1,7

Средний курс за неделю

1,7

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к евро понизился на 0,0008 маната. Средневзвешенный курс повысился на 0,0030 маната и составил 1,8204 маната за евро.

Официальный курс маната по отношению к евро

22 апреля

1,8131

29 апреля

1,8238

23 апреля

1,8109

30 апреля

1,8199

24 апреля

1,8198

1 мая

1,8114

25 апреля

1,8205

2 мая

1,8224

26 апреля

1,8227

3 мая

1,8246

Средний курс за неделю

1,8174

Средний курс за неделю

1,8204

На этой неделе официальный курс маната по отношению к российскому рублю понизился на 0,0002. Средневзвешенный курс остался неизменным на уровне 0,0183 маната за рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю

22 апреля

0,0182

29 апреля

0,0183

23 апреля

0,0182

30 апреля

0,0182

24 апреля

0,0182

1 мая

0,0183

25 апреля

0,0184

2 мая

0,0183

26 апреля

0,0185

3 мая

0,0185

Средний курс за неделю

0,0183

Средний курс за неделю

0,0183

На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире понизился на 0,0002 маната. Средневзвешенный курс повысился на 0,0002 маната и составил 0,0524 маната за лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире

22 апреля

0,0523

29 апреля

0,0523

23 апреля

0,0521

30 апреля

0,0524

24 апреля

0,0522

1 мая

0,0524

25 апреля

0,0522

2 мая

0,0525

26 апреля

0,0522

3 мая

0,0525

Средний курс за неделю

0,0522

Средний курс за неделю

0,0524

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