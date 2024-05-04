Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - По итогам этой недели официальный курс азербайджанского маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.

Официальный курс маната по отношению к доллару 22 апреля 1,7 29 апреля 1,7 23 апреля 1,7 30 апреля 1,7 24 апреля 1,7 1 мая 1,7 25 апреля 1,7 2 мая 1,7 26 апреля 1,7 3 мая 1,7 Средний курс за неделю 1,7 Средний курс за неделю 1,7

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к евро понизился на 0,0008 маната. Средневзвешенный курс повысился на 0,0030 маната и составил 1,8204 маната за евро.

Официальный курс маната по отношению к евро 22 апреля 1,8131 29 апреля 1,8238 23 апреля 1,8109 30 апреля 1,8199 24 апреля 1,8198 1 мая 1,8114 25 апреля 1,8205 2 мая 1,8224 26 апреля 1,8227 3 мая 1,8246 Средний курс за неделю 1,8174 Средний курс за неделю 1,8204

На этой неделе официальный курс маната по отношению к российскому рублю понизился на 0,0002. Средневзвешенный курс остался неизменным на уровне 0,0183 маната за рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 22 апреля 0,0182 29 апреля 0,0183 23 апреля 0,0182 30 апреля 0,0182 24 апреля 0,0182 1 мая 0,0183 25 апреля 0,0184 2 мая 0,0183 26 апреля 0,0185 3 мая 0,0185 Средний курс за неделю 0,0183 Средний курс за неделю 0,0183

На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире понизился на 0,0002 маната. Средневзвешенный курс повысился на 0,0002 маната и составил 0,0524 маната за лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире 22 апреля 0,0523 29 апреля 0,0523 23 апреля 0,0521 30 апреля 0,0524 24 апреля 0,0522 1 мая 0,0524 25 апреля 0,0522 2 мая 0,0525 26 апреля 0,0522 3 мая 0,0525 Средний курс за неделю 0,0522 Средний курс за неделю 0,0524

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