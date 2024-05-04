Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - По итогам этой недели официальный курс азербайджанского маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.
Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
22 апреля
|
1,7
|
29 апреля
|
1,7
|
23 апреля
|
1,7
|
30 апреля
|
1,7
|
24 апреля
|
1,7
|
1 мая
|
1,7
|
25 апреля
|
1,7
|
2 мая
|
1,7
|
26 апреля
|
1,7
|
3 мая
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к евро понизился на 0,0008 маната. Средневзвешенный курс повысился на 0,0030 маната и составил 1,8204 маната за евро.
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
22 апреля
|
1,8131
|
29 апреля
|
1,8238
|
23 апреля
|
1,8109
|
30 апреля
|
1,8199
|
24 апреля
|
1,8198
|
1 мая
|
1,8114
|
25 апреля
|
1,8205
|
2 мая
|
1,8224
|
26 апреля
|
1,8227
|
3 мая
|
1,8246
|
Средний курс за неделю
|
1,8174
|
Средний курс за неделю
|
1,8204
На этой неделе официальный курс маната по отношению к российскому рублю понизился на 0,0002. Средневзвешенный курс остался неизменным на уровне 0,0183 маната за рубль.
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
22 апреля
|
0,0182
|
29 апреля
|
0,0183
|
23 апреля
|
0,0182
|
30 апреля
|
0,0182
|
24 апреля
|
0,0182
|
1 мая
|
0,0183
|
25 апреля
|
0,0184
|
2 мая
|
0,0183
|
26 апреля
|
0,0185
|
3 мая
|
0,0185
|
Средний курс за неделю
|
0,0183
|
Средний курс за неделю
|
0,0183
На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире понизился на 0,0002 маната. Средневзвешенный курс повысился на 0,0002 маната и составил 0,0524 маната за лиру.
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
22 апреля
|
0,0523
|
29 апреля
|
0,0523
|
23 апреля
|
0,0521
|
30 апреля
|
0,0524
|
24 апреля
|
0,0522
|
1 мая
|
0,0524
|
25 апреля
|
0,0522
|
2 мая
|
0,0525
|
26 апреля
|
0,0522
|
3 мая
|
0,0525
|
Средний курс за неделю
|
0,0522
|
Средний курс за неделю
|
0,0524
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