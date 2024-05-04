Финансирование АБР должно продолжать включать ресурсы на льготных условиях - Масацугу Асакава

ТБИЛИСИ /Trend/ - Финансирование АБР должно продолжать включать ресурсы на льготных условиях.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал президент АБР Масацугу Асакава на церемонии открытия заседания Совета управляющих АБР в Тбилиси.

«Позвольте мне подчеркнуть, что наш мост в будущее не может оставить позади тех, кто в этом больше всего нуждается. Беднейшие и наиболее уязвимые группы населения, в том числе в малых островных развивающихся государствах, сталкиваются с тяжелейшим бременем изменения климата, экономических потрясений и конфликтов. Наше финансирование должно продолжать включать ресурсы на льготных условиях, включая гранты. Азиатский фонд развития сыграл решающую роль в этом. А после завершения пополнения в четверг мы сможем предоставить до 5 миллиардов долларов для удовлетворения этих потребностей»,- сказал он.

Асакава выразил благодарность донорам за эту поддержку.

«Это имеет значение. Я знаю это, потому что встречал людей по всему региону, у которых открываются лучшие перспективы благодаря нашим инвестициям в их будущее.Друзья мои, наш мост в будущее должен быть таким же инклюзивным. Никто не должен быть лишен преимуществ развития из-за препятствий для получения финансирования»,- добавил он.