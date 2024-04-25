Скрытое и явное: в Баку открылась выставка работ заслуженного художника Азербайджана Мамеда Мустафаева (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском национальном музее искусств в Баку открылась выставка работ заслуженного художника Азербайджана Мамеда Мустафаева (1948-2023) под названием "Gizli və aşkar" (Скрытое и явное), сообщает Trend Life.

Директор Азербайджанского национального музея искусств, заслуженный работник культуры Ширин Меликова в своем выступлении рассказала о важном значении творчества художника для современного искусства. Было подчеркнуто, что благодаря этой выставке зрители откроют для себя те аспекты художественного мира автора, которые до сих пор оставались скрытыми.

Ширин Меликова выразила признательность сыну художника Имаду Мустафаеву, а также каждому, кто работал над организацией экспозиции.

Народные художники Азербайджана Салхаб Мамедов и Гусейн Хагвердиев, а также директор Бакинского центра искусств Рафаэль Гюльмамедов и сын художника Имад Мустафаев рассказали о творчестве художника и важном значении данной выставки.

На выставке, организованной совместно министерством культуры Азербайджана и Азербайджанским национальным музеем искусств под кураторством доктора философии по искусствоведению, доцента Ширин Меликовой, представлено свыше 30 работ из коллекции Имада Мустафаева.

Это работы, созданные художником в последнее десятилетие его жизни, многие из которых ранее не экспонировались. На выставке представлены серия монохромных абстрактных работ, созданных в коллажной и смешанной технике; образцы живописи, выполненные черно-белыми красками и отличающиеся интересным экспериментом визуальных форм; крупноформатные, фигуративные живописные панно, скульптурные объекты, а также графические работы 1960-х годов. Видеоролик, отражающий процесс работы художника, дополняет рассказ о его вкладе в искусство.

Выставка продлится до 24 октября 2024 года.

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