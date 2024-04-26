Таджикистан выразил заинтересованность в инвестировании в иранский порт Чабахар

БАКУ /Trend/ - Заместитель министра транспорта Таджикистана Сафаи Шайеста Морадзаде выразила заинтересованность своей страны в инвестировании в иранский порт Чабахар для развития логистики, передает Trend.

Согласно информации, в ходе встречи с заместителем министра транспорта и городского развития Ирана Али Акбаром была подчеркнута заинтересованность Таджикистана вложить инвестиции в порт и укрепить сотрудничество в сфере логистики. Она также отметила положительный уровень торгово-экономических отношений между Тегераном и Душанбе, основанный на общих исторических и культурных корнях.

Сообщается, что глава Организации портов и морского судоходства Ирана подчеркнул готовность Ирана развивать торговлю и экономическое сотрудничество с соседними странами, включая Таджикистан. Он выразил уверенность в перспективном развитии порта Чабахар и приветствовал инвестиции таджикских компаний в этот порт, обещая поддержать транзит товаров через Чабахар и строительство логистического комплекса для этой цели.