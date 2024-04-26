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В Баку проходит "круглый стол" на тему "Интеллектуальная собственность на современном этапе"

Общество Материалы 26 апреля 2024 10:41 (UTC +04:00)
В Баку проходит "круглый стол" на тему "Интеллектуальная собственность на современном этапе"

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - 26 апреля в Баку по случаю Международного дня интеллектуальной собственности проходит "круглый стол" на тему "Интеллектуальная собственность на современном этапе".

Как сообщает в пятницу Trend, на мероприятии будет заслушан доклад председателя правления Агентства интеллектуальной собственности Азербайджана Кямрана Иманова на тему "Поддержка авторства во имя инноваций и творчества".

В круглом столе принимают участие должностные лица государственных органов Азербайджана, депутаты, сотрудники научных и образовательных учреждений, специалисты в этой области и другие лица.

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