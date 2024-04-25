Айдын Сулейманлы стал чемпионом Азербайджана по шахматам

БАКУ /Trend/ - Определен победитель чемпионата Азербайджана по шахматам среди мужчин, который прошёл в Центральной научной библиотеке НАНА.

Как сообщает Trend со ссылкой на İdman.biz, Айдын Сулейманлы стал чемпионом Азербайджана.

В финале он победил Магомеда Мурадлы. По итогам двух игр счет стал 1,5:0,5.

Отметим, что призовой фонд турнира составил 30 тысяч манатов. Чемпионский титул принес Айдыну Сулейманлы 12 тысяч манатов.

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