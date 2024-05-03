Впервые в Sea Breeze стартует международная цирковая программа "Легенды Монте-Карло"

БАКУ /Trend Life/ - Впервые в Sea Breeze (пригород Баку, поселок Нардаран) под руководством обладателя циркового Оскара Аллахверди Исрафилова с 1 июня стартует международная цирковая программа "Легенды Монте-Карло" с участием настоящих артистов знаменитого фестиваля, сообщает Trend Life.

По традиции, на первое шоу, который несет благотворительный характер, будут приглашены дети из семей, оставшихся без попечения родителей, дети с ограниченными физическими возможностями.

Это цирковое шоу представит зрителям мастерство настоящих легенд Монте-Карло через удивительные акробатические трюки, виртуозную жонглерскую магию и потрясающее искусство выступлений на высоте. Под руководством профессионалов, вы окунетесь в мир эквилибристов, чье мастерство оставит вас безмолвными от восхищения, и встретите карабахских коней, воплощающих дух свободы и грации, под управлением настоящих джигитов.

Не пропустите этот уникальный шанс стать частью захватывающего зрелища. Подарите себе и своим близким незабываемые впечатления!

Билеты можно приобрести во всех кассах города и онлайн https://iticket.az/events/kids/circus-legends-of-monte-carlo

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

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