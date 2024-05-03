Домашнее насилие и ранние браки являются одними из привлекающих внимание тем в медиа - пресс-секретарь TƏBİB

БАКУ /Trend/ - Социальные проблемы, домашнее насилие и ранние браки являются одними из самых привлекающих внимание тем как в азербайджанских, так и в мировых медиа.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказала глава департамента по связям с общественностью и коммуникациям Объединения по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBİB) Замира Адилова, выступая на панельной сессии "Надлежащее освещение в медиа социальных проблем, а также таких чувствительных тем, как домашнее насилие и ранние браки" в рамках форума на тему "Общественные процессы в плоскости медиа", организованного Агентством развития медиа Азербайджана.

"Чем больше эмоций может вызвать представленный материал, тем более рейтинговым становится контент. Материалы на чувствительные для общества темы часто приводят к обсуждениям, обмену мнениями. Представители медиа должны быть более внимательными при освещении подобных тем", - сказала она.

Отметим, что в Баку прошел форум на тему "Общественные процессы в плоскости медиа", организованный Агентством развития медиа Азербайджана.

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