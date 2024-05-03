Обсуждены возможности партнерства между Азербайджаном и ЕС в рамках COP29 (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров провел встречу с генеральным директором Европейской комиссии по вопросам соседства и переговорам о расширении Гертом Яном Копманом, сообщает в пятницу Trend.

Согласно данным министерства экономики Азербайджана, на встрече состоялся обмен мнениями по вопросам реализации в Азербайджане Экономического и инвестиционного плана в рамках приоритетов "Восточного партнерства" Евросоюза на 2021-2025 годы, а также возможностях партнерства с Евросоюзом в рамках COP29.

Кроме того, стороны рассмотрели потенциальные направления сотрудничества в соответствии с совместными приоритетами на ближайшие годы.

Отметим, что в ноябре этого года в Азербайджане пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря прошлого года. В течение двух недель Баку, став центром мира, примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата – это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) означает "Конференция сторон", которая является высшим законодательным органом, контролирующим реализацию Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!