Создание в Баку нового центра транспортного обмена положительно скажется на регулировании движения транспорта (Видеоинтервью)

БАКУ /Trend/ - Рядом со станцией метро "Кероглу" в Баку создается новый центр транспортного обмена. Проведенный анализ показывает, что в настоящее время пассажиры, желающие попасть в пригородные бакинские села и поселки, тратят 5-8 минут, чтобы добраться до существующего автобусного остановочного пункта, расположенного на северном выходе станции метро "Кероглу". Это дополнительная трата времени для пассажиров. В то же время перед станцией метро осуществляются пассажироперевозки на личных автомобилях, что создает пробки.

Как сказал Trend эксперт по вопросам транспорта Рауф Агамирзаев, проект по созданию нового центра транспортного обмена очень важен для нашей столицы.

"Создание на территории рядом со станцией метро "Кероглу" центра транспортного обмена с целью обеспечения удобного перехода между видами транспорта, включающего в себя автобусную остановку, станцию метро, железнодорожную станцию, стоянку такси, парковочные места типа "park and ride" для легковых автомобилей, положительно скажется на регулировании городского транспорта. Для пассажиров, движущихся в направлении станции метро "Кероглу", будут созданы комфортные условия для смены одного вида транспорта на другой", - сказал он.

Представляем вниманию читателей видеоинтервью.

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