Вице-премьеры Азербайджана и РФ обсудили меры по развитию МТК "Север-Юг"

БАКУ /Trend/ - Вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев и первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в Москве 3 мая обсудили шаги по развитию международного транспортного коридора (МТК) "Север -Юг", сообщает Trend со ссылкой на российские СМИ.

Согласно информации, стороны подтвердили заинтересованность в реализации комплекса мероприятий, необходимых для обеспечения стабильных перевозок грузов между двумя странами, по железнодорожным дорогам в рамках транспортного коридора "Север-Юг".

Была признана необходимость модернизации железнодорожной инфраструктуры в рамках международного транспортного коридора "Север-Юг".

Также по итогам переговоров утвержден совместный план действий по созданию нормативной правовой базы, необходимой для развития железнодорожных перевозок и инфраструктуры международного транспортного коридора "Север-Юг".