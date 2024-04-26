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Азербайджан входит в число 15 стран по интеллектуальной собственности - Кямран Иманов

Общество Материалы 26 апреля 2024 10:59 (UTC +04:00)
Азербайджан входит в число 15 стран по интеллектуальной собственности - Кямран Иманов

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Азербайджан входит в число 15 стран по интеллектуальной собственности.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил председатель правления Агентства интеллектуальной собственности Азербайджана Кямран Иманов во время выступления на "круглом столе" на тему "Интеллектуальная собственность на современном этапе".

По его словам, было выбрано 15 офисов, которые являются лучшими в мире.

"Азербайджан занял место среди 15 стран. Мы также сотрудничаем с Евразийской патентной организацией. В рамках сотрудничества с ними мы представили свою модель", - отметил он.

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