Ожидается участие Президента Ильхама Алиева в 15-м Петерсбергском диалоге по климату

БЕРЛИН /Trend/ - Ожидается, что Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев примет участие в 15-м Петерсбургском диалоге по климату в Берлине.

Как передает в пятницу Trend, в рамках мероприятия запланировано совместное выступление Президента Ильхама Алиева с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Кроме того, также ожидаются встречи главы государства с Президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и министром иностранных дел этой страны Анналеной Бербок.

Отметим, что, начиная с 2010 года, Петерсбергский климатический диалог является площадкой для ежегодных встреч отдельных стран с целью подготовки к Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP).

Напомним, что в этом году COP29 примет Азербайджан. Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря прошлого года. В течение двух недель Баку, став центром мира, примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.