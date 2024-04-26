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В Физули возвращаются еще 39 семей бывших вынужденных переселенцев (ФОТО)

Общество Материалы 26 апреля 2024 06:35 (UTC +04:00)
В Физули возвращаются еще 39 семей бывших вынужденных переселенцев (ФОТО)

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - В соответствии с поручением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева продолжается возвращение бывших вынужденных переселенцев в восстановленный город Физули.

Как сообщает Trend, 26 апреля очередная группа возвращающихся граждан была отправлена в город Физули из Гарадагского района города Баку. На этом этапе в город Физули возвращаются еще 39 семей – 140 человек.

Жители Физули выразили признательность Президенту, победоносному Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву, Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю государственную заботу, а также доблестной азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации.

Напомним, что к настоящему времени в Физули обеспечено постоянное проживание 783 семей, или 2979 человек.

В Физули возвращаются еще 39 семей бывших вынужденных переселенцев (ФОТО)
В Физули возвращаются еще 39 семей бывших вынужденных переселенцев (ФОТО)
В Физули возвращаются еще 39 семей бывших вынужденных переселенцев (ФОТО)
В Физули возвращаются еще 39 семей бывших вынужденных переселенцев (ФОТО)
В Физули возвращаются еще 39 семей бывших вынужденных переселенцев (ФОТО)
В Физули возвращаются еще 39 семей бывших вынужденных переселенцев (ФОТО)
В Физули возвращаются еще 39 семей бывших вынужденных переселенцев (ФОТО)
В Физули возвращаются еще 39 семей бывших вынужденных переселенцев (ФОТО)
В Физули возвращаются еще 39 семей бывших вынужденных переселенцев (ФОТО)
В Физули возвращаются еще 39 семей бывших вынужденных переселенцев (ФОТО)
В Физули возвращаются еще 39 семей бывших вынужденных переселенцев (ФОТО)
В Физули возвращаются еще 39 семей бывших вынужденных переселенцев (ФОТО)
В Физули возвращаются еще 39 семей бывших вынужденных переселенцев (ФОТО)
В Физули возвращаются еще 39 семей бывших вынужденных переселенцев (ФОТО)
В Физули возвращаются еще 39 семей бывших вынужденных переселенцев (ФОТО)
В Физули возвращаются еще 39 семей бывших вынужденных переселенцев (ФОТО)
В Физули возвращаются еще 39 семей бывших вынужденных переселенцев (ФОТО)
В Физули возвращаются еще 39 семей бывших вынужденных переселенцев (ФОТО)
В Физули возвращаются еще 39 семей бывших вынужденных переселенцев (ФОТО)
В Физули возвращаются еще 39 семей бывших вынужденных переселенцев (ФОТО)
В Физули возвращаются еще 39 семей бывших вынужденных переселенцев (ФОТО)
В Физули возвращаются еще 39 семей бывших вынужденных переселенцев (ФОТО)
В Физули возвращаются еще 39 семей бывших вынужденных переселенцев (ФОТО)
В Физули возвращаются еще 39 семей бывших вынужденных переселенцев (ФОТО)
В Физули возвращаются еще 39 семей бывших вынужденных переселенцев (ФОТО)
В Физули возвращаются еще 39 семей бывших вынужденных переселенцев (ФОТО)
В Физули возвращаются еще 39 семей бывших вынужденных переселенцев (ФОТО)
В Физули возвращаются еще 39 семей бывших вынужденных переселенцев (ФОТО)
В Физули возвращаются еще 39 семей бывших вынужденных переселенцев (ФОТО)
В Физули возвращаются еще 39 семей бывших вынужденных переселенцев (ФОТО)
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