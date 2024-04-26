Община Западного Азербайджана осудила резолюцию Европарламента, призывающую к введению санкций против Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Община Западного Азербайджана осудила резолюцию Европейского парламента, призывающую Европейский союз ввести санкции против Азербайджана.

Trend представляет вниманию читателей текст заявления Общины Западного Азербайджана:

"Злономеренные зарубежные круги, управляемые одним центром, в последние дни под предлогом "прав человека" активизировали крестовые походы против Азербайджана. Вслед за антиазербайджанскими шагами, предпринятыми в Конгрессе и Госдепартаментом США на этой неделе, Европейский парламент 25 апреля принял акт, полный предрассудков и клеветы. Лицемерные европейские парламентарии, якобы заботящиеся о правах человека азербайджанцев, в своей резолюции призвали Европейский союз ввести санкции против Азербайджана.

Интересно, почему за последние 30 лет, когда Армения оккупировала азербайджанские территории и подвергла сотни тысяч азербайджанцев этнической чистке, убила около 30 тысяч азербайджанцев, их права не были учтены Европейским парламентом? Почему Европейский парламент не обеспокоен тем, что 300 тысяч азербайджанцев, изгнанных Арменией со своей территории, не могут вернуться в свои дома и игнорируют призыв Общины Западного Азербайджана к диалогу?

Все это доказывает, что истинной причиной последних шагов Европейского парламента являются не права человека, а неспособность переварить восстановление Азербайджаном своей территориальной целостности.

Если бы Европейский парламент хотел продвигать права человека посредством санкций, то он должен был бы попытаться ввести санкции против Армении, которая нарушила фундаментальные права более миллиона азербайджанцев. Община Западного Азербайджана требует от Европейского парламента отказаться от политики дискриминации, от шагов, обостряющих ситуацию в регионе, и от попыток злоупотребления высшей ценностью, такой как права человека, и уважать право азербайджанцев, изгнанных из Армении, на возвращение".

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