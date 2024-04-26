Узбекистан и Таджикистан упростят транзитные грузовые перевозки

БАКУ /Trend/ - Узбекистан и Таджикистан намерены упростить транзитные грузовые перевозки, говорится в сообщении пресс-служба министерства транспорта Таджикистана, передает Trend.

Согласно информации, в ходе последнего визита президента Шавката Мирзиёева в Таджикистан министры транспорта обеих стран подписали протокол, который позволит транзитным грузовым автомобилям свободно проезжать через их территории без специальных разрешений.

Сообщается, что это изменение направлено на упрощение процедур и сокращение времени доставки грузов, а также на уменьшение рисков повреждения грузов. Эти шаги предпринимаются в рамках стратегических целей Таджикистана по развитию транзитного транспортного пути через регион.