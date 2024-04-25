Азербайджанский дзюдоист завоевал "серебро" чемпионата Европы

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский дзюдоист Балабей Агаев завоевал серебряную медаль на чемпионате Европы, проходящем в столице Хорватии Загребе.

Как передает Trend, спортсмен, выступавший в весовой категории 60 кг, уступил в финале испанцу Франсиско Гарригосану.

Туран Байрамов, выступающий в этом же весе, уступил представителю Турции Салиху Йылдызу в борьбе за третье место.

Айдан Велиева, выступавшая в весовой категории 52 кг, в борьбе за "бронзу" уступила венгерке Реке Пупплей.

Таким образом, сборная Азербайджана по дзюдо завершила первый день чемпионата Европы с одной медалью.