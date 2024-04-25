Азербайджанский арбитр будет судить игру команды Фатиха Терима

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский арбитр Алияр Агаев будет судить игру в греческой Суперлиге.

Как сообщает Trend со ссылкой на İdman.biz, арбитр ФИФА назначен на матч 34-го тура между «Панатинаикосом» и «Арисом».

В игре, которая пройдет в чемпионской группе, Агаеву будут помогать арбитры Зейнал Зейналов и Акиф Амирали. Функцию четвертого арбитра будет выполнять местный арбитр Фотис Полихронис. Андреа Фотопулос и Камал Умудлу назначены на VAR.

«Панатинаикос» возглавляет турецкий специалист Фатих Терим. Его команда занимает 2-е место с 71 очком. «Арис» на 5-м месте с 49 баллами. Встреча, которая состоится 28 апреля, начнется в 21:30.

Отметим, что по решению Федерации футбола Греции, игры команд, претендующих на первые места, судятся иностранными арбитрами.

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