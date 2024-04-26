Красивая музыка, яркое звучание – концерт в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку состоялся концерт в рамках проекта "Gənclərə dəstək" (Поддержка молодежи), сообщает Trend Life.

На вечере в сопровождении малого состава Азербайджанского государственного камерного оркестра имени Гара Гараева выступили лауреаты республиканских и международных конкурсов Лейла Адыгезалзаде, Саида Адыгезалзаде, Алия Гулиева, Фарида Назарова, Адель Гараханлы, Джахид Бабазаде, Фаррин Султанова, Селин Искендерли, Марьям Бабанлы, Айлин Абдуллаева, Шамс Ахмедова, Офелия Алмасзаде, Имран Мамедзаде, Ругия Марданова, Дильбар Асадова, Хадиджа Назарова, Аян Аскерова, Магсуд Алиев, Аян Мусаева, Асма Бабазаде, Саид Махмудов, Айлин Бабазаде, Нигяр Османова, Джавид Мамедов, Сулейман Бабаев, Захра Алмасзаде, Кямал Ахундов, Ляман Абдуллаева, Рагима Гафарлы, Барлас Челебиоглу, Нурджан Джафарова, Амин Буниятов, Сафи Рзалы, Эльджан Манафлы, Зумруд Ализаде, Эртогрул Балаев и малый хоровой коллектив Детской музыкальной школы № 12 имени Тофика Гулиева (художественный руководитель Нигяр Талыбова).

В программе прозвучали произведения азербайджанских, русских и западноевропейских композиторов.

Юные музыканты исполнили сочинения известных композиторов с невероятным энтузиазмом. Красивая музыка, яркое звучание покорили всех присутствующих в зале слушателей.

Напомним, что "Gənclərə dəstək" – проект, реализуемый Государственной академической филармонией имени Муслима Магомаева. Основной задачей проекта является выявление и поддержка молодых талантов в Азербайджане. Автор идеи проекта и его художественный руководитель — директор филармонии, народный артист Азербайджана, профессор, известный пианист Мурад Адыгезалзаде, координатор проекта — заместитель директора филармонии Айла Керимова-Закария.

Фото - Кямран Багиров.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

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