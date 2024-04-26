Азербайджан находится в выгодном положении, чем многие ведущие мировые экономики, благодаря наличию талантов - BCG

БАКУ /Trend/ - Несмотря на глобальные вызовы, включающие геополитическую напряженность, повсеместные экономические проблемы и новые тенденции виртуальной мобильности, сложившиеся в последние несколько лет, многие работники по всему миру по-прежнему мечтают о работе за границей: 23% специалистов активно ищут работу в других странах, а 63% в целом готовы к такому поиску. Наиболее мобильны молодые люди и выходцы из стран с быстро растущим населением. Рейтинг предпочтительных направлений возглавляют англоговорящие страны с сильной экономикой: Австралия, США, Канада и Великобритания входят в четверку самых желанных стран, а в топе рейтинга городов - Лондон. Нью-Йорк также вошел в пятерку лучших городов.

Таковы выводы нового отчета, опубликованного сегодня компаниями Boston Consulting Group (BCG), The Network и The Stepstone Group. Исследование «Глобальный рынок талантов 2024 (Decoding Global Talent 2024)», основанное на данных опроса более 150 тысяч респондентов из 188 стран, стало четвертым выпуском в серии. Предыдущие выпуски были опубликованы в 2014, 2018 и 2021 годах.

Выходцы из регионов с избытком рабочей силы (из-за более высокой рождаемости), как правило, более мобильны, чем люди, живущие в регионах, где численность трудоспособного населения сокращается. Так, активно стремятся к переезду 64% работников на Ближнем Востоке и в Африке и более половины респондентов в Южной Азии (58%) и странах Центральной и Западной Африки (52%). На другом конце спектра наблюдается существенно меньшая доля желающих в Северной Америке (16%) и Европе (10%).

«Важнейшие экономики мира сталкиваются с серьезной проблемой — острой нехваткой людей. Надвигающийся дисбаланс на мировом рынке рабочей силы в первую очередь обусловлен снижением рождаемости и несоответствием между спросом и предложением на рынке труда, — отмечает генеральный директор The Stepstone Group Себастьян Деттмерс. — Трудовая миграция представляет собой прекрасную возможность для преодоления этого дисбаланса. Мы должны адаптировать наши рынки труда и сделать их более гибкими, позволяя работникам перемещаться туда, где они больше всего нужны и где они могут найти наилучшую работу с учетом их навыков и устремлений».

Азербайджан находится в более выгодном положении, чем многие ведущие мировые экономики, благодаря наличию талантов. Кирилл Туишев, Глава офиса BCG в Баку, Управляющий директор и Старший партнер BCG, отметил: «Открывая офис в Баку, мы как компания ориентировались на наличие пула талантов, который позволит нам расти. И наши ожидания более чем оправдались – за два года офис вырос в два раза, благодаря локальным талантам». Он подчеркнул, что «у Азербайджана по сравнению с другими странами есть существенные конкурентные преимущества: молодой средний возраст населения, 31-32 года, а также то, что образование является исторически значимой ценностью.

Вместе с тем, у Азербайджана есть большие задачи: необходимо воспользоваться своим конкурентным преимуществом и сохранить локальные таланты. Для этого требуется создавать такие возможности для профессионального развития, которые открывали бы гораздо более интересные перспективы, нежели за пределами страны».

Результаты опроса выявили, что во всем мире специалисты переезжают за границу в первую очередь ради профессионального развития. Желающие переехать в качестве основных причин указывают на финансовые и экономические аспекты (64% респондентов) и карьерные соображения, например, опыт работы (56%). Для респондентов, которые указали конкретную причину выбора той или иной страны, главным решающим фактором было качество возможностей для трудоустройства (65%), а на втором месте — качество жизни и климат (54%). Другие присущие некоторым странам возможности, такие как получение гражданства (18%) и медицинское обслуживание (15%), также играют определенную роль, но являются второстепенными факторами.

«Люди выбирают страны, основываясь не на тех конкретных преимуществах, которые им обычно приписывают, — говорит Саша Кнорр, одна из управляющих директоров The Network. — Они выбирают такой регион, который наиболее точно соответствовал бы их личным критериям для выбора будущей работы. Компаниям следует воспользоваться этим, создавая предложения работы, отвечающие ожиданиям специалистов».

В исследовании также подчеркивается, что специалисты, переезжающие за границу, ожидают, что работодатели возьмут на себя ведущую роль в организации их переезда и адаптации, а также будут поддерживать международную инклюзивную культуру. Примерно восемь из десяти респондентов рассчитывают получить помощь с жильем (79%), а также с оформлением визы и разрешения на работу (78%), при этом более половины рассчитывают на помощь в переезде (69%), языковую поддержку и обучение (54%).

«Другие страны могут стать отличным источником специалистов. Однако создание канала для привлечения работников из-за рубежа требует от работодателей фундаментального пересмотра подходов к найму, релокации и интеграции специалистов, — считает Йенс Байер, управляющий директор и старший партнер BCG, возглавляющий экспертное направление по работе с персоналом. — Возможно, им придется расстаться со своими предубеждениями и искать кадры на рынках и в регионах, которые они ранее не рассматривали. Правительства стран также играют важную роль в этом процессе. Они должны выработать политику, стимулы и базовые правила, которые помогут работодателям привлекать необходимых специалистов. Работодатели и страны, которые воспользуются позитивной энергией миллионов работников, стремящихся найти работу за границей, получат существенное конкурентное преимущество и источник роста».