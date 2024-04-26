Исторический триумф Азербайджана положительно влияет на интеллектуальную собственность - Кямран Иманов

БАКУ /Trend/ - Исторический триумф Азербайджана положительно влияет на интеллектуальную собственность.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил председатель правления Агентства интеллектуальной собственности Азербайджана Кямран Иманов во время выступления на "круглом столе" на тему "Интеллектуальная собственность на современном этапе".

По его словам, одна ветвь интеллектуальной собственности - это творчество, а другая - рыночная деятельность. Тем самым образуется связь, состоящая из трех этапов: творчество, креативность и рыночная деятельность.

"Каждый год мы проводим анализы. Наш исторический триумф также имеет положительное влияние на интеллектуальную собственность. Проведенный анализ показывает, что если в 2022 году было выдано 717 свидетельств об авторских правах, то в 2023 году эта цифра увеличилась на 20 процентов. Если в 2022 году было зарегистрировано 271 заявка на изобретения, то в 2023 году эта цифра увеличилась на 11 процентов.

Также наблюдается значительный рост товарных знаков", - добавил он.

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