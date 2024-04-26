Mastercard назвала основные приоритеты деятельности в Азербайджане на ближайший период

БАКУ/Trend/ - Один из приоритетов в Азербайджане - это увеличения количества NFC.

Как передает в пятницу Trend, об этом сообщил региональный менеджер Mastercard в Азербайджане Эмиль Зейналов в ходе пресс-конференции

"Один из наших приоритетов — это, конечно же, увеличение количества устройств NFC. Как мы уже говорили ранее, устройства NFC очень популярны среди всех. Вы используете эти услуги в социальных сетях, и все наши кампании направлены на расширение этой деятельности. Мы также планируем продолжить инвестировать в токенизацию, проводя больше кампаний, стимулирующих платежи NFC, а также добавляя больше банков к сервисам Applepay и Googlepay", - сказал он.

По его словам, вторым приоритетом является расширение сферы применения Masterpass.

"Мы также ставим приоритет дальнейшего расширения сферы применения технологии Masterpass путем сотрудничества с банками и начала интеграции с их мобильными приложениями. В 2023 году мы внедрили Masterpass как часть мобильного приложения одного из крупнейших банков Азербайджана", - добавил он.

Отметим, что Mastercard - это международная платежная система, которая обеспечивает финансовые услуги, включая кредитные, дебетовые и предоплаченные карты. Она позволяет своим держателям осуществлять безналичные платежи в миллионах точек продаж по всему миру. Mastercard также предоставляет технологические решения для банков, торговых предприятий и других финансовых учреждений. Карты Mastercard принимаются во множестве стран и используются для проведения различных операций, включая покупки в магазинах, онлайн-транзакции, снятие наличных денег в банкоматах и другие финансовые операции.

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