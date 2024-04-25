Сборная Азербайджана по акробатической гимнастике готовится к этапам Кубка мира – главный тренер

БАКУ /Trend/ - Сборная Азербайджана по акробатической гимнастике готовится к этапам Кубка мира. Проходящие соревнования первенства Азербайджана и чемпионата Баку для большинства членов сборной являются контрольной тренировкой перед этапами Кубка мира.

Об этом сказала в четверг Trend главный тренер сборной Азербайджана по акробатической гимнастике Ирада Гурбанова в кулуарах 29-го первенства Азербайджана и чемпионата Баку по акробатической гимнастике.

"С мая стартуют три серии этапов Кубка мира. На данный момент мы готовимся к этим Кубкам, также параллельно будут проводиться турниры, в которых примет участие юниорская команда сборной. Основной старт у нас в сентябре – в Португалии пройдет чемпионат мира по акробатической гимнастике. Поэтому проходящие 25-26 апреля соревнования можно считать тестовым турниром. Также мы делаем некоторый отбор для кандидатов в сборную команду", - отметила она.

Говоря о подготовке членов сборной, главный тренер отметила, что первый день соревнований показал, что команда готова к старту.

"У нас есть ещё две недели работы до Кубка мира. Команда у нас хорошая, сильная. До сих пор мы подтверждали свои результаты, верю, что так будет продолжаться. Соперники на международных соревнованиях сильные, это команды из Украины, Великобритании, Германии, Бельгии, Израиля. Однако мы стараемся держать свою планку", - сказала главный тренер.

Отметим, что в Спортивно-концертном комплексе имени Гейдара Алиева в Баку 25-26 апреля проходят соревнования 29-го первенства Азербайджана и чемпионата Баку по акробатической гимнастике.

Участниками соревнований являются воспитанники Специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по гимнастике, клуба "Оджаг Спорт", спортивного клуба "Нефтчи" и Специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №13.

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